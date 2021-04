Attesa per il futuro di Florenzi: il PSG si guarda intorno e l'Inter prepara il piano

Alessandro Florenzi resta al centro dei pensieri dell'Inter anche se senza poter muovere alcuna pedina visto che il futuro del calciatore è attualmente in mano al PSG. I francesi potrebbero riscattarlo per 9 milioni di euro e in Francia il dibattito è aperto. Il club guidato da Leonardo ha in rosa già Kehrer in quel ruolo e in più sta crescendo benissimo anche Dagba, titolare nelle ultime sfide di Champions. In più, nel mirino c'è Emerson, di proprietà del Barcellona ma ora in prestito al Real Betis. Dunque il riscatto è tutto tranne che scontato. Il giocatore, in caso di nuovo cambio di maglia, gradirebbe tornare sotto la guida di Conte dopo l'esperienza in Nazionale e i nerazzurri saranno pronti a muoversi nel caso in cui il 30enne azzurro dovesse tornare alla Roma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.