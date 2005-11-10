Roma a caccia di rinforzi per le fasce. Proposta da 25 milioni al Feyenoord per Read
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La Roma sta per salutare Angelino, che è in trattativa avanzata con il Deportivo La Coruna in Spagna, e al suo posto i giallorossi sono a caccia di un altro terzino.
In particolare la dirigenza dei capitolini parrebbe aver messo nel proprio mirino il profilo di Givairo Read (20 anni), polivalente esterno olandese classe 2006 di proprietà del Feyenoord, di piede destro ma assolutamente capace di agire anche sulla fascia di sinistra. Secondo quanto riferisce il giornalista di calciomercato Matteo Moretto, per lui la Roma avrebbe presentato un'offerta da 25 milioni di euro.
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