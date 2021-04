Bain Capital, ecco come i soldi entrano nelle casse dell'Inter senza aumentare il debito

vedi letture

Steven Zhang ha ormai trovato la soluzione per i problemi finanziari dell’Inter. È infatti in dirittura d’arrivo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il finanziamento da 250 milioni di euro che permetterà al club nerazzurro non di tamponare la situazione, ma di rilanciare. Lo sbarco del presidente a Milano, dopo oltre sette mesi, servirà probabilmente a definire le ultime pratiche in questa direzione.

La struttura - Nelle ultime ore Bain Capital ha viaggiato da sola, garantendo un finanziamento da 250 milioni. La novità sostanziale per l’Inter è nella struttura dell’operazione. Di fatto - si legge - il prestito sarebbe a carico della Great Horizon sarl, ovvero il veicolo lussemburghese attraverso il quale Suning controlla (per il 68,55%) il club nerazzurro. Questo significa che, di fatto, sarebbe Suning a costruire un’operazione di debito e non direttamente l’Inter. A fronte del prestito, la Great Horizon (dunque Suning) darebbe sì in pegno una parte delle azioni del club. Ma la futura operazione di rimborso con i relativi interessi, per intendersi, sarebbe a carico di Suning e non della società di viale della Liberazione, che invece ha sulle spalle i famosi 375 milioni di bond.

Perché l'Inter ne esce rafforzata - A sua volta - ecco perché giusto dire che l’Inter ne esce rafforzata - la Great Horizon trasferirebbe sulla società nerazzurra circa 200 milioni attraverso un finanziamento soci, non un aumento di capitale come inizialmente immaginato. Di fatto, nell’Inter entrerebbe liquidità senza peggiorare la situazione debitoria attuale. I 250 milioni, dunque, non saranno impiegati per liquidare Lion Rock con i famosi 166 milioni. Questo non significa che l’eventualità della cessione della quota di minoranza sia svanita. Anzi: LionRock va comunque considerata in uscita. Ma questa parte dell’operazione dovrebbe - conclude La Gazzetta dello Sport - avvenire in un secondo momento, quando non è escluso che sia la stessa Bain Capital a entrare come socio.