Ballardini mette in guardia il Genoa: "Non abbiamo ancora fatto nulla, lotta salvezza tra 8 club"

vedi letture

L'allenatore del Genoa, Davide Ballardini, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani sul campo del Crotone: "Non abbiamo ancora fatto nulla, c'è tutto un girone di ritorno da affrontare. Quello che è stato fatto è stato fatto bene, perché abbiamo superato delle difficoltà, ma è altrettanto vero che le difficoltà che troveremo da qui in avanti saranno superiori. Noi oggi siamo lì e ce la giochiamo con altre sette-otto squadre per la lotta salvezza".

Cosa si aspetta dalla gara col Crotone?

"Il Crotone ha fatto vedere fin dall'inizio della stagione di essere una squadra organizzata, una squadra che se la gioca con tutti a prescindere dal valore dell'avversario. Non contano tanto i numerosi gol che hanno subito, gli squali hanno atteggiamento e qualità tali da potersela giocare fino alla fine".

Quanto è importante invece per il Genoa dare continuità alla sua ottima fase difensiva?

"Il Crotone in casa ha segnato anche tre-quattro gol alle sue dirette concorrenti, penso a Benevento, Spezia e Parma. È chiaro che se mostri solidità e ti mostri sempre squadra per gli avversari diventa più difficile farti male. Questo deve essere però un sacrificio quotidiano".