Barcellona, in estate via alla rivoluzione. Quattro cessioni preoccupano; c'è anche Pjanic

vedi letture

In estate in casa Barcellona si preannuncia una vera rivoluzione tecnica, con tanti giocatori con le valigie in mano. E sono proprio le cessioni a preoccupare la dirigenza del club catalano proprio perché alcuni giocatori non attualmente considerati “invendibili” nell’attuale contesto economico-sportivo dovuto alla pandemia. Su questo fa il punto Marca che cita fra i giocatori che destano preoccupazione l’ex Juventus Miralem Pjanic che non si è adattato al calcio catalano, Antoine Griezman, il primo sacrificabile per far spazio ad un big dell’attacco fra Haaland e Aguero, Philippe Coutinho rientrato la scorsa estate dal prestito al Bayern Monaco e Martin Braithwaite arrivato lo scorso anno per 18 milioni di euro nel corso del mercato invernale per sostituire l’infortunato Suarez.