Barella: "Prima volevo sempre dimostrare, ora posso anche mettermi da parte e aiutare"

Tutti si ricordano di Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, come un giocatore che spesso protesta, nervoso e impreca, malgrado abbia qualità immense. Al canale YouTube di Matteo Caccia l'ex Cagliari ha però spiegato che ormai quel calciatore lì fa solo parte del passato: "Sono cresciuto, ora ho più esperienza e cerco di essere meno impulsivo. Cerco di divertirmi di più, non sono più chiuso come prima. Non ho più voglia di vivere così, mi godo molto di più le fortune che ho. Anche in campo porto questo; prima volevo sempre dimostrare, ora posso anche mettermi da parte e non fare gol o assist ma aiutare i miei compagni. L'anno scorso ho fatto due gol, ma è quella che mi ha reso più contento nella mia vita".

Cosa è cambiato rispetto all'inizio in lei?

"Sono cambiato tantissimo, mi piaceva fare le 'guerre', litigare, cose che non facevano bene a me e a chi mi stava intorno. Magari mi facevo dei film, ora sono molto più sereno, anche nell'interpretazione delle partite. Stare con i miei figli mi ha insegnato che ci sono problemi più grandi, ho capito che il calcio è importante ma esistono cose più importanti. Il pensiero altrui può essere importante, ma deve rimanere lì. Le vere cose della vita sono dentro casa".

