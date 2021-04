Barella sempre più simbolo dell'Inter del futuro. Presto si parlerà di rinnovo e fascia di capitano

Il vertice in casa Inter con Zhang di ritorno dalla Cina sarà un necessario faccia a faccia per il rilancio, tra mercato e futuro societario ma non solo. Nei nerazzurri del domani - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la poltrona d’onore spetterà a Nicolo Barella, capitan futuro dell’Inter cinese. Il club progetta di adeguare per tempo pure il suo di contratto: prima, però, aspetta solo di interrompere 10 anni di insopportabile digiuno.