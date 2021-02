Barella show con l'Inter, Marchisio: "Fortunati i nerazzurri e fortunata la nazionale italiana"

"Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Nicolò Barella". Questo il pensiero, espresso attraverso i propri social, da Claudio Marchisio: "Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di più fortunata la nostra nazionale azzurra", il pensiero dell'ex Juve in merito al giocatore nerazzurro ancora dcisivo nella vittoria dell'Inter in trasferta contro la Fiorentina.