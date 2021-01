"Baresi, Maldini, Stam, Nesta". Tomori elenca le leggende che lo hanno convinto a dire sì

Fikayo Tomori si è presentato oggi in conferenza stampa e ha spiegato perché abbia deciso di lasciare il Chelsea scegliendo proprio il Milan. "Maldini, Baresi, Stam e Nesta hanno giocato nel mio ruolo, ho sentito la voglia di venire qui per far parte della storia del club, sono arrivato anche in un buon momento della squadra, sono convinto di aver preso la decisione giusta a venire qui, e partecipare ai successi del Milan".