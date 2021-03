Bayern Monaco su Brozovic. Rummenigge: "Non abbiamo mai avuto contatti"

Karl Heinz Rummenigge, CEO e bandiera del Bayern, nonché ex calciatore dell'Inter, nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del presunto interesse del club bavarese per Marcelo Brozovic: "Non abbiamo mai avuto contatti sinceramente. Il mercato sarà molto complicato per tutti, l'anno scorso era già alla frutta, ora siamo ancora sotto. I prezzi dei cartellini sono scesi del 50% ma gli agenti dei migliori calciatori, hanno fatto sì che gli ingaggi rimanessero gli stessi mentre in tutta Europa ogni società è alle prese con il taglio dei costi dei salari".