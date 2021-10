"Bello il risultato, non la prestazione". Rivedi Allegri dopo Zenit-Juventus 0-1

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 1-0 sul campo dello Zenit San Pietroburgo: "La vittoria era importantissima. Non era facile, negli ultimi 30 metri abbiamo sbagliato molto tecnicamente e concesso troppi tiri in porta, bisognava gestire meglio il vantaggio. Una prestazione non bella, lo sanno anche i ragazzi, ma è bello il risultato perché ci consente di arrivare a 9 punti e di avvicinarci alla qualificazione".

