Ben sei partite di Serie A in contemporanea al via, seguile su Tuttomercatoweb.com

vedi letture

Una grande serata di calcio in Serie A. Ben sei partite in contemporanea nel nostro massimo campionato: gioca il Milan contro l'Udinese, in pgoramma anche Fiorentina-Roma e il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria. Adesso via anche ad Atalanta-Crotone, poi l'Hellas Verona che gioca a Benevento e la sfida tra Cagliari e Bologna. Seguile con i live dedicati di Tuttomercatoweb.com: aggiornamenti sui gol, sulle azioni salienti e a seguire commenti, pagelle e opinioni. Tutto sulle colonne di TMW.

Cagliari-Bologna live su TMW

Benevento-Hellas Verona live su TMW

Atalanta-Crotone live su TMW

Fiorentina-Roma live su TMW

Genoa-Sampdoria live su TMW