Benevento, altro infortunio per Iago Falque: "Dispiace dovermi fermare un'altra volta"

Iago Falque, attaccante del Benevento in prestito dal Torino, è costretto a fermarsi ancora. A renderlo noto è lo stesso giocatore tramite i propri profili social: "Mi dispiace di dovermi fermare un’altra volta, purtroppo anche questo fa parte del gioco. Cercherò di recuperare il prima possibile seguendo l’unica strada che conosco, il lavoro! Grazie a tutti quelli che sono al mio fianco anche nei momenti dificili". Stagione complicatissima per lo spagnolo che non è mai riuscito a rendersi veramente utile ai sanniti proprio a causa dei tanti stop in questo campionato.