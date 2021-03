Benevento, Foggia: "Gaich non lo scopro io: se non hai personalità, non giochi al San Lorenzo"

Parlando ai microfoni di Sky, il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia analizza l'esplosione di Adolgo Gaich, autore del gol decisivo contro la Juve: "In questo momento deve ritrovare ancora una forma ottimale, ha bisogno di partite. E' un ragazzo che non scopro io, un calciatore forte che viene da un campionato tosto come quello argentino, sia sul piano tecnico che su quello caratteriale. Giocare nel San Lorenzo, davanti a 40.000 persone contro squadre come il Boca o il River, se non sei forte di testa fai fatica. Alla sua giovane età ha già dimostrato di essere un giocatore forte e lo sta dimostrando anche in Italia. Parliamo di un classe '99 nel giro della nazionale, che ha già fatto qualche presenza, che se mantiene questa costanza di rendimento anche in Serie A ne saremo tutti contenti. Chi ricorda Gaich? Un attaccante come Denis. E' quel tipo di calciatore più vicino al calcio moderno e rispetto al Tanque è forse un po' più tecnico".