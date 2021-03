Benevento-Hellas Verona 0-3, le pagelle: Foulon rovina la gara in 35 minuti, Faraoni bomber

Benevento-Verona 0-3 (25' Faraoni, 34' aut. Foulon, 49' Lasagna)

Montipò 5,5 - Quando il portiere è uno dei “meno peggio” dopo uno 0-3 significa che non ha funzionato quasi nulla. Con un miracolo devia la palla sulla traversa e tiene a galla il Benevento, ma non basta. Non irreprensibile sulla rete di Lasagna.

Depaoli 4,5 - Foulon commette una serie di errori sull’out opposto, ma il Verona attacca soprattutto dal suo lato. Serataccia. (Dal 1’st Improta 5,5 - Non era semplice incidere in una gara compromessa già dopo 45 minuti, ci ha messo però tanta buona volontà e sarà presumibilmente titolare a La Spezia).

Glik 5,5 - Ultimo a mollare, prova a metterci una pezza per rimediare agli errori dei compagni di reparto.

Caldirola 5 - Si vede che non è ancora al top della forma, raramente in questi anni in terra sannita si era visto un calciatore così in difficoltà. Una delle prove peggiori, ma avrà modo di rifarsi.

Letizia sv - (Dal 13’pt Foulon 4,5 - Inizia con una diagonale difensiva perfetta, poi si addormenta e favorisce involontariamente il vantaggio ospite prima di gonfiare la rete…sbagliata.Dal 1’st Tuia 5,5 - La squadra è totalmente sbilanciata a caccia della rimonta clamorosa, inevitabilmente la difesa viene esposta a ripartenze pericolosissime. Prova a limitare i danni, molto impreciso palla al piede).

Schiattarella 5,5 - Cerca di mantenere fino alla fine la lucidità necessaria, è l’unico a garantire un minimo di imprevedibilità ad una manovra sin troppo prevedibile. In crescita sul piano atletico.

Hetemaj 5,5 - Corre fino al novantesimo, a tutto campo e senza mai tirare indietro la gamba. Nel finale pecca di generosità, quando prova il cross al posto di calciare a rete.

Ionita 5 - Prestazione anonima dell’ex centrocampista del Cagliari, sempre anticipato e mai nel vivo del gioco.

Sau 4,5 - Ha una grande chance per mettersi in mostra e scalare posizioni nelle gerarchie del mister, ma non è serata nemmeno per lui. Mai al tiro, mai pericoloso, sempre fermato dal diretto marcatore.

Insigne 5 - Anche lui sbaglia tanti passaggi, ma rispetto a Sau almeno prova a scuotere il reparto offensivo dal torpore. Senza successo, però. (Dal 10’st Viola 5,5 - Ci prova su palla inattiva, la barriera devia in corner. Stesso discorso fatto per i compagni: non si poteva chiedere di più sullo 0-3 e con un Verona totalmente padrone del campo).

Lapadula 4,5 - I difensori del Verona fanno un figurone, si fa anticipare con puntualità svizzera e non riesce mai a vedere la porta. Purtroppo per il Benevento non è una novità-(Dal 30’st Gaich sv).

Filippo Inzaghi 4,5 - Una sola vittoria negli ultimi due mesi, squadra che subisce un sacco di gol e che non segna quasi mai. Ora il vantaggio sulla zona retrocessione è dimezzato, serve una svolta quanto prima.

---

Silvestri 6 - Inoperoso per quasi un tempo, viene svegliato poco prima dell'intervallo da una sassata di Insigne a cui risponde presente. Nella ripresa non corre alcun pericolo.

Magnani 6,5 - Roccioso e impervio, gli attaccanti del Benevento non la vedono mai anche grazie alla sua prestazione di impeccabile attenzione in difesa (Dall'83' Dawidowicz s.v.).

Gunter 6,5 - Padrone assoluto sulle palle alte, sfiora pure il gol nella ripresa con un'ottima incursione in area avversaria.

Ceccherini 6,5 - Schierato dal 1' a sorpresa, non si fa trovare impreparato e partecipa all'ottima prestazione collettiva del suo Benevento (Dal 79' Lovato s.v.).

Faraoni 7 - Segna il suo secondo gol stagionale con un perfetto inserimento e un'altrettanto valida incornata sul cross dell'esterno opposto (Lazovic). Sarebbe pronto a ripetersi già dieci minuti dopo, ma in quell'occasione è lo stesso Foulon a battere il suo portiere. Per il resto, ci mette la solita corsa e il solito lavoro nelle due fasi.

Tameze 6 - Un motorino instancabile accanto a Veloso, che si fa notare tanto in fase di rottura di gioco quanto negli inserimenti sulla trequarti avversaria. Esce al 65' per un problemino al polpaccio sinistro (Dal 66' Sturaro 6 - Ordinaria amministrazione quando ormai il Verona controlla totalmente il match e altro minutaggio prezioso per proseguire il suo processo di inserimento).

Veloso 6,5 - Anche stasera è l'esperto centrocampista portoghese il faro della manovra gialloblù, che detta i tempi con maestria e accende/addormenta il gioco a proprio piacimento.

Lazovic 6,5 - Imprendibile sulla fascia sinistra, da dove non a caso offre l'assist per lo 0-1 a Faraoni. Proprio dalla sua fascia il Verona crea una mole di gioco impressionante.

Barak 6,5 - Alta prova di grande qualità per il tuttocampista di Juric, a cui stasera manca soltanto il gol. Traversa nel finale di primo tempo e almeno due tentativi nella ripresa, ma Montipò e la Dea bendata gli dicono di no.

Zaccagni 6,5 - Buon lavoro con Lazovic sulla fascia sinistra in occasione del gol di Faraoni e ancor più buono quando mette sulla testa di Foulon il cross che il difensore avversario devia goffamente alle sue spalle per lo 0-2. Decisivo, pur senza brillare (Dal 79' Bessa s.v.).

Lasagna 7 - Attacca la profondità col solito spirito di sacrificio, ma il suo vero obiettivo oggi è trovare il primo gol col Verona. Missione compiuta al 49' con un'accelerazione delle sue (Dall'82' Favilli s.v.).

Ivan Juric 7 - Un po' di turnover, con Dimarco e Ilic che restano in panchina, ma il suo Verona ormai va col pilota automatico e, a Benevento, torna così a vincere oltre che a convincere. Prestazione solida e cinica, da grande squadra, che lo riporta al successo dopo gli ultimi due pareggi. Bella iniezione di fiducia infine il primo gol di Lasagna, sempre più inserito nei suoi schemi.