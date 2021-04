Benevento, Inzaghi: "Ci sarà bisogno di Lapadula in questo finale. Viola sta bene"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Udinese, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi parla così dei singoli in casa sannita: “Lapadula e Viola un’arma in più? Speriamo. Gianluca ha fatto benissimo a Genoa, col Sassuolo era stato fermato da Consigli mentre a Roma gli hanno annullato un gol valido. Ci sarà bisogno anche di lui per raggiungere il traguardo. Quanto a Nicolas, è convocato e sta benissimo. In queste ultime partite sto alternando lui e Schiattarella, elementi decisivi a cui sono molto legato per tutto quello che stanno dando per la maglia. Vedremo domani mattina quale sarà la scelta migliore, senza dimenticare che le sostituzioni fanno la differenza".

Due parole anche su De Paul: “Strategie particolari per fermarlo? No. Sappiamo benissimo che ha grandi potenzialità. C'era anche all'andata e abbiamo vinto per 2-0. Io guardo solo in casa mia".

