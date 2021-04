Benevento, Inzaghi sulla lotta-salvezza: "Punti di vantaggio e scontri diretti, grossa chance"

Il Benevento è invischiato nella lotta per non retrocedere e ad oggi ha cinque punti di vantaggio sulla terzultima (il Cagliari). Dopo la sconfitta contro la Lazio Filippo Inzaghi ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' chiaro che avere scontri diretti con punti di vantaggio se vinci hai una grossa chance. Noi non siamo mai stati negli ultimi tre posti, abbiamo fatto ottime cose. Vedere la squadra giocare all'Olimpico con questo piglio ed essere rammaricati per aver perso deve darci grande slancio per le prossime partite-crocevia del nostro campionato".

A breve l'intervista completa.