Benevento-Sampdoria 1-1, le pagelle: Damsgaard super, Caprari segna il gol dell'ex

BENEVENTO

Benevento-Sampdoria 1-1

(55’ Caprari; 80’ Keita)

Montipò 6,5 - Fa felici i fotografi su Keita nel primo tempo, più che attento quando chiamato in causa. Può poco sul gol di Keita.

Depaoli 5,5 - Timido in fase di spinta, preciso dietro ma i pochi pericoli su quella fascia gli consiglierebbero anche qualche azzardo in più.

Tuia 5,5 - Rischia grosso perdendo un pallone velenoso in avvio. Poi nel complesso regge, esce dolorante nel finale. (Dal 82’ Caldirola s.v.).

Glik 6,5 - Solito baluardo, tiene in piedi la baracca, anche di fisico su Torregrossa che sulle palle aeree è pericolo costante.

Barba 5,5 - Gara dal doppio volto. Trova il corridoio che Caprari e Audero trasformano nell’1-0. Ma è letteralmente travolto da Damsgaard come tutto il Benevento.

Ionita 6 - La sua assenza peserà, mette muscoli e disponibilità al servizio della squadra.

Schiattarella 5,5 - Torna titolare quasi un mese dopo l’ultima volta, la manovra nel complesso ne beneficia. Mezzo voto in meno per qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Improta 7 - Uomo ovunque di Inzaghi, costruisce i presupposti per il vantaggio. Uno dei tanti diffidati tra i giallorossi: salterà il Bologna. (Dal 75’ Foulon 5 - Chiude acciaccato, Damsgaard è un fiume in piena rispetto al quale non riesce a farsi argine).

Insigne 5,5 - Vivo e vivace, sbaglia un paio di movimenti offensivi quando avrebbe potuto fare male. (Dal 67’ Viola 5,5 - Entra nel momento più complicato dei suoi e si vede davvero troppo poco).

Caprari 7 - Si accende nel finale di primo tempo, si sblocca a inizio ripresa. Aiutato da Audero, segna l’1-0 con un tiro-cross beffardo. (Dal 75’ Sau 6 - Sfiora il gol che avrebbe significato vittoria).

Lapadula 6,5 - Vuole il gol, lo cerca con insistenza e sbatte su Audero. Pur senza segnare, impegna costantemente la difesa blucerchiata. (Dall’82’ Di Serio s.v.).

Inzaghi 5,5 - Torna alla difesa a quattro, ritrova certezze e anche un punto che fa sempre brodo. Ma non riesce a indovinare i correttivi quando Ranieri gli cambia la partita sotto gli occhi e alla fine rischia anche di perdere una partita che sembrava quasi vinta.

SAMPDORIA

Audero 5 - Uno come lui non può prendere un gol del genere: quello di Caprari è a meta tra tiro e cross, ma si infila comodo in porta sul suo palo. Si riscatta alla grande; l’errore, però, resta imperdonabile, date le sue qualità.

Bereszynski 6 - Su quella corsia il Benevento spinge e la Samp soffre. Lui tiene, offre anche qualche sporadica folata offensiva.

Tonelli 5,5- Dalle sue parti nasce il gol del vantaggio campano, pur senza evidenti responsabilità. (Dal 64’ Yoshida 6 - Granitica certezza).

Colley 5,5 - Qualche sbavatura di troppo, nel complesso convince meno del partner.

Augello 6 - Cerca di farsi vedere, ha anche l’occasione per tirare ma viene murato. Una spina nel fianco sulla corsia.

Candreva 6 - Attacca e copre, sulla fascia dove la Samp soffre di più. Al solito, un paio di cross di troppo. Ranieri lo toglie: c’era chi ha fatto peggio. (Dal 64’ Damsgaard 7,5 - È il voto di chi entra e ribalta la partita. Accende la Sampdoria, spegne il Benevento che non riesce assolutamente a capire cosa fare per contenerlo).

Thorsby 5,5 - Poco reattivo quando gli arriva la palla buona per sbloccare la gara, galleggia tra centrocampo e attacco senza pungere con gli inserimenti. (Dal 77’ Verre s.v.).

Silva 6 - Di sciabola e di fioretto, fa legna e poi ricama. Non gli riesce di fare la differenza, ma il suo apporto c’è e si fa sentire. (Dal 77’ Ekdal s.v. Come sopra).

Jankto 5 - Gioca la centesima gara da titolare in Italia, non certo una delle migliori. Prova incolore, l’unico squillo è un tiro sul corpo di Montipò da un metro.

Torregrossa 6 - Preferito a Quagliarella, nel primo tempo è tra i migliori ma si divora anche un gol. Sulle palle alte è una minaccia sempre presente. (Dal 77’ Quagliarella s.v.)

Keita 7 - Fa ammonire e ammattire mezza difesa avversaria. Infine trova anche il gol: facile facile, ma dopo una partita giocata da migliore in campo. Incredibile la media-reti, sembra essersi ritrovato.

Ranieri 6 - Parte bene ma il Benevento lo punisce, dopo un primo tempo nel quale i suoi avrebbero meritato. Butta dentro Damsgaard e a quel punto i sanniti non riescono davvero a decifrare la sua Samp. Alle volte si può anche pareggiare, le domande su quale sia la vera dimensione della squadra restano.