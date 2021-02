Benevento-Sampdoria, le scelte di Ranieri: fuori Quagliarella, in attacco c'è Torregrossa

Quattro punti di distacco in classifica tra Benevento e Sampdoria, protagoniste oggi della gara delle 12,30. Entrambe vogliono ripartire da una sconfitta, i sanniti inoltre non vincono in casa dal 20 dicembre contro il Genoa mentre i blucerchiati nelle ultime dieci gare ne hanno vinte cinque e perse cinque.

Claudio Ranieri cambia tre elementi rispetto alla sconfitta contro la Juventus, offrendo più di una novità. In attacco fuori Quagliarella: gioca Torregrossa. Tonelli preferito a Yoshida in difesa, a centrocampo gioca Thorsby e non Ekdal mentre Jankto vince il ballottaggio con Ramires.

Ecco le formazioni ufficiali di Benevento-Sampdoria.

Benevento (IN AGGIORNAMENTO)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Silva, Thorsby, Jankto; Torregrossa, Keita Balde. Allenatore: Claudio Ranieri.