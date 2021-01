Benevento, Schiattarella: "Il Milan non ha costruito quasi nulla, c'è rammarico"

Il capitano del Benevento Pasquale Schiattarella ha parlato ai microfoni di OttoChannel analizzando la partita persa per 2-0 contro il Milan, durante la quale comunque i giallorossi hanno disputato una buona partita pur commettendo qualche errore di troppo in difesa e sotto porta. Ecco le sue dichiarazioni:

Rammaricati per la sconfitta o rinvigoriti per la prestazione?

“Devo dire che brucia molto, avevamo avuto la possibilità di affrontare un Milan in inferiorità numerica e senza calciatori di valore come Bennacer, Ibra e Theo Hernandez. Sono convinto sia stata una grandissima prestazione, bisogna ripartire da qui con la consapevolezza che il percorso di crescita passa anche attraverso queste gare in cui torni a casa senza punti, ma a testa altissima. La loro qualità è indiscutibile, i calciatori che hanno sono fortissimi in ripartenza”

Qualche errore della difesa, Caprari che sbaglia un rigore. Può esserci un piccolo contraccolpo che mina certezze trovate nel tempo grazie al vostro lavoro?

“Gianluca ci ha fatto vincere tante partite, il proverbio dice che il rigore lo sbaglia soltanto chi ha il coraggio di tirarlo. Quanto alle disattenzioni difensive, non bisogna mai dimenticare che affrontiamo un Milan primo in classifica, che segna due gol a partita e che ha calciatori che possono mettere in difficoltà chiunque nell’uno contro uno. Certamente speravamo di portare a casa almeno un punto, ma non c’è nemmeno tempo per rammaricarsi: mercoledì ci sarà lo scontro diretto con il Cagliari, possiamo subito ripartire e aumentare il vantaggio sulla zona pericolosa”.

Peccato per quel cartellino giallo che poteva condizionare la sua prestazione...

“Mi trovavo a due passi dall'azione, era palese che l’entrata di Tonali fosse da cartellino rosso. Chiedevo soltanto all’arbitro di andare al VAR. E' stato bravo a mettersi in discussione, ma mi aspettavo annullasse l'ammonizione perchè, in fondo, ha riconosciuto che avevo ragione io".

Il problema è il reparto offensivo?

“Parto da un presupposto: siamo stati bravi a leggere le varie fasi della partita. Il Milan non ha creato praticamente nulla, i gol arrivano da un rigore e da una ripartenza. Purtroppo non siamo stati bravi a riaprire la gara al netto delle tante occasioni che abbiamo avuto, la prestazione però non può essere cancellata e ci consente di andare a Cagliari con entusiasmo, motivazioni e convinzione. Le statistiche dicono che gli avversari, contro di noi, costruiscono pochissimo. Non condivido le critiche agli attaccanti, gente che si spacca il cuore per darci una mano e che si è calata perfettamente nella realtà di questo gruppo e della categoria. Non conta chi segna, è totalmente indifferente. Non è il gol della prima punta a fare la differenza, quanto l’atteggiamento. Sotto questo punto di vista siamo tutti encomiabili e inattaccabili”.

C'è rammarico per i tanti infortuni?

“Scendi in campo il 3 gennaio alle 18, poi dopo tre giorni alle 20:45 con questo freddo. Non è un alibi, sia chiaro, perché è una situazione uguale per tutti. Non dobbiamo pensare a queste cose, ci interessa soltanto andare a Cagliari e fare il massimo. Saranno sicuramente arrabbiati per il ko interno col Napoli, ma sarà un Benevento battagliero”.