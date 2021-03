Benzema, Hazard, Sergio Ramos. Come procedono i recuperi del Real Madrid in vista dell'Atalanta

Il quotidiano spagnolo As fa il punto sul Real Madrid e sulle condizioni degli infortunati con vista sul derby di domenica contro l’Atletico Madrid e, più ad ampio raggio, sulla gara di ritorno di Champions League contro l’Atalanta. Come già detto, nella giornata di oggi si è infortunato Mariano Diaz e Karim Benzema ha continuato a lavorare a parte, con la presenza nel derby che resta fortemente in dubbio. Salvo colpi di scena, però, il francese dovrebbe esserci già per la sfida successiva contro l’Elche e quindi anche in Champions con l’Atalanta. Partita con l’Elche segnata in rosso anche per rivedere Eden Hazard e Sergio Ramos: il belga ha lavorato a parte, con l’Atletico non ci sarà ma il rientro è sempre più vicino. Discorso simile per Ramos: dopo l’operazione al menisco, il centrale ha sorpreso tutti con un recupero definito “lampo”, possibile qualche minuto con l’Elche per poi tornare titolare con l’Atalanta. Difficilemente recupererà, per la Champions, Dani Carvajal che secondo il quotidiano ha bisogno di qualche giorno in più per recuperare.