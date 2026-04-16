Esclusiva TMW Beretta ricorda Manninger: “Un professionista esemplare. Si faceva voler bene da tutti”

“La notizia mi ha sconvolto, eravamo insieme quest’estate. Mi aveva trovato un hotel a Salisburgo. Era una persona fantastica. A Siena il secondo anno mi invitò tre giorni con mia moglie a vedere le partite di qualificazione a Vienna”. Così a TuttoMercatoWeb.com Mario Beretta, ex allenatore del Siena ricorda Alex Manninger, suo ex portiere in Toscana, morto oggi a causa di un incidente stradale.

Che ricordo conserva?

“Un professionista esemplare, una persona precisa. Si faceva voler bene da tutti. Abbiamo un gruppo e siamo tutti sconvolti. Ricordo che quando entrai a Siena il secondo anno non stava giocando, tornò a giocare e il compagno di squadra non accusò il colpo. Alex si faceva voler bene da tutti”.