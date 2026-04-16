Esclusiva TMW
Beretta ricorda Manninger: “Un professionista esemplare. Si faceva voler bene da tutti”
“La notizia mi ha sconvolto, eravamo insieme quest’estate. Mi aveva trovato un hotel a Salisburgo. Era una persona fantastica. A Siena il secondo anno mi invitò tre giorni con mia moglie a vedere le partite di qualificazione a Vienna”. Così a TuttoMercatoWeb.com Mario Beretta, ex allenatore del Siena ricorda Alex Manninger, suo ex portiere in Toscana, morto oggi a causa di un incidente stradale.
Che ricordo conserva?
“Un professionista esemplare, una persona precisa. Si faceva voler bene da tutti. Abbiamo un gruppo e siamo tutti sconvolti. Ricordo che quando entrai a Siena il secondo anno non stava giocando, tornò a giocare e il compagno di squadra non accusò il colpo. Alex si faceva voler bene da tutti”.
© Riproduzione riservata
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Venti squadre e venti notizie: il punto completo sul valzer delle panchine. C'è chi ha le idee chiarissime e chi brancola nel buio. E pure chi aspetta le decisioni di tecnici 'complicati'...
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
"Atletico, vittoria del Cholo e dell'identità: ora l'Italia ritrovi la sua". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
"La donna italiana che ha rivoluzionato l'Academia dell'Atletico". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile