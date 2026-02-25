Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Beretta: "Atalanta, puoi ribaltarla col Borussia. Juve, rischierei Yildiz se..."
Mister Mario Beretta ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

L'Atalanta può farcela contro il Borussia?
"Può ribaltarla, probabilmente sfruttando il pubblico e la spinta che gli darà. E poi come idea di gioco aggredisce subito la partite e lo farà anche stasera. Servirà fare subito un gol, cose che doveva fare anche l'Inter ieri sera".

E la Juve può farcela?
"E' complicata. Se andasse ai supplementari, quella sarebbe già un'impresa. Il problema è riuscire a fare tre gol e questa Juve finora non ha mostrato questa prolificità. E poi non devi sbagliare nulla dietro. Il Galatasaray è una squadra di spessore".

Rischierebbe Yildiz?
"Lo faccio giocare, pur rischiando. Poi dipende da qual è il problema. Se è un problema muscolare che rischi di perderlo per due mesi è un conto, se ha preso solo una botta, fatica, allora ok. Lo rischierei. E poi conta il commento del calciatore e dello staff medico. Conta già tanto la voglia del calciatore".

Come si spiega l'eliminazione dell'Inter?
"Recuperare due gol già non è semplice, poi va cambiato il nostro modo di pensare. Ormai c'è una globalizzazione totale, la Norvegia è salita di livello. Anche squadre come il Bodo ti possono mettere in difficoltà. Mettici l'atteggiamento dell'avversario, il tuo errore, la condizione fisica, ed ecco...".

Milan, che ne pensa di Jashari insieme a Modric in mezzo al campo?
"All'inizio Jashari ha fatto fatica ma si sta dimostrando un ottimo giocatore. Serviva abituarsi al campionato poi. Certo, non li vedo insieme, perché in campo aperto diventa complicato. A tre con Rabiot sì, ma ti viene a mancare l'attacco dell'area, perché loro non ce l'hanno. Dipende però che tipo di partita vuoi fare. Se vuoi palleggiare molto ci può stare".

Chi rischia nella lotta salvezza?
"La quota si sta alzando. Il trend meno positivo è quello dello Cremonese ora".

