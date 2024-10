Live TMW Bernabè: "Sarebbe stato bello vincere. Bellissimo giocare allo Stadium"

23:27 Adrian Bernabè, centrocampista del Parma, ha commentato in conferenza stampa il pareggio contro la Juventus. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa del centrocampista in diretta

C'è più rammarico o gioia per la prestazione?

"È un buon pareggio in un campo complicato, ma per come si era messa la partita, per le occasioni avute, c'è rammarico. Però sarebbe stato bello vincere".

Come ti sei trovato a giocare davanti a 40 mila persone?

"Sicuramente è un bellissimo ambiente. Nel secondo tempo abbiamo sentito la spinta dei lori tifosi, ma siamo abituati. Però è un ambiente bello che ci ha spinto a giocare molto bene".

23:29Termina la conferenza stampa di Bernabè