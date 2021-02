Big a parametro 0 - Il ritorno del figliol prodigo solo rimandato. Eric Garcia sarà del Barcellona

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Le vie del mercato sono infinite e riservano sempre delle sorprese, ma nel caso di Eric Garcia sembra già tutto scritto. Il giovane centrale difensivo tornerà nel club in cui è cresciuto e diventerà il nuovo titolare della retroguardia del Barcellona. Una promessa solenne, fatta da ormai diverse settimane, e un tentativo di anticipare la partenza da Manchester (sponda City) non andato a buon fine. A giugno, però, nessuno potrà impedire al classe 2001 di rientrare a casa, nemmeno la difficile situazione economica che sta attraversando la società catalana.

Guardiola rassegnato - L'accordo, come detto, è stato raggiunto da tempo, tanto che qualcuno già premeva per farlo arrivare nella finestra di mercato appena conclusa. C'è stato anche uno scontro tra il presidente a interim, Tusquets, e i tre candidati alle prossime elezioni. Il risultato? Tutto bloccato, e appuntamento rimandato alla stagione 2021/22. Garcia potrà sfruttare gli ultimi mesi alla corte di Guardiola per continuare a imparare e migliorarsi. Il tecnico non avrebbe voluto rinunciare a un giocatore che ha sempre apprezzato, nonostante lo abbia impiegato relativamente poco. Chissà se da qui a fine stagione gli offrirà qualche opportunità per mettersi in mostra e dimostrare il suo valore.

Squadra attuale: dal 2017 al Manchester City.

Età: 20 anni.

Ingaggio attuale: 750.000 euro

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 20 milioni di euro.