Big a parametro 0 - Wijnaldum vuol essere tra i grandi del Liverpool: Barça e Juve ci pensano

Da oggi, tutti i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno possono firmare un contratto con un altro club valido per la prossima stagione. L’approfondimento TMW.

Grande a Liverpool, e in futuro forse lontano da Anfield. Georginio Wijnaldum è stato per anni un grandissimo elemento di interesse nel calcio europeo: sbocciato in Olanda, il centrocampista classe ’90 è approdato in Premier League e ha trovato la definitiva consacrazione con la maglia dei Reds, che nel 2016 hanno investito ben 30 milioni di euro per portarlo alla corte di Jurgen Klopp. Dopo aver vinto, tra le altre cose, Premier e Champions League, l’oranje potrebbe salutare.

È tutta questione di soldi? Quasi, ma anche di status. A oggi, l’impressione è che Wijnaldum sia disponibile a prolungare il suo rapporto con il Liverpool a livello tecnico e di vita, ma per farlo punti a un contratto decisamente più ricco dei 4 milioni che percepisce attualmente. Non soltanto per questioni monetarie, ma anche per essere equiparato ai top player della formazione inglese, quale del resto comprensibilmente sente di essere. Fin qui, il Liverpool non è sceso a compromessi. Se lo farà, è verosimile che l’accordo si possa trovare. Altrimenti, non è un mistero che Wijnaldum sia nei pensieri del Barcellona, in preda però a un complicato percorso elettorale nonché a una vera e propria crisi economica. Così, gli spazi sono numerosi, anche per le italiane: Inter e soprattutto Juventus sono alla finestra.

Squadra attuale: dal 2016 al Liverpool.

Età: 30 anni.

Ingaggio attuale: 4 milioni di euro a stagione.

Valore di mercato secondo Transfermarkt: 40 milioni di euro.