Bologna, 2-3 settimane di stop per Baldursson e Tomiyasu: ecco l'esito degli esami

Doppia tegola per il Bologna e per il suo allenatore Sinisa Mihajlovic. Gli esami cui sono stati sottoposti Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu hanno evidenziato rispettivamente una lesione del retto femorale destro e una lesione del soleo sinistro, con tempi di recupero di 2-3 settimane per entrambi.

Il Bologna domani scenderà in campo al Dall'Ara contro la Lazio.