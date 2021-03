Bologna di carattere, 3-1 alla Samp con Barrow, Svanberg e Soriano. Quaglia-gol non basta

La sfida del Dall'Ara, valida per la 27^ giornata di Serie A, termina col successo del Bologna sulla Sampdoria per 3-1. Vantaggio iniziale con Barrow al 27', pareggio blucerchiato dieci minuti più tardi con Quagliarella, nuovo allungo rossoblù sul finale del primo tempo con Svanberg. Nella second frazione di gioco non mancano occasioni da entrambe le parti, ma è il Bologna a legittimare la vittoria col 3-1 firmato Soriano al 70'. Altri tre passi verso la tranquillità per la squadra di Mihajlovic, delusione per la prestazione degli uomini di Ranieri.

Le scelte iniziali - Sono Bologna a Sampdoria ad aprire la domenica della 27^ giornata di Serie A. Mihajlovic rilancia Barrow e conferma Palacio punta (panchina per Sansone e Orsolini). In difesa si rivedono Tomiyasu e Dijks. Ranieri cambia davanti: c'è Damsgaard a sostegno di Quagliarella. Thorsby vince il ballottaggio con Silva, dietro i centrali sono Ferrari e Yoshida.

Prime emozioni - La gara del Dall'Ara parte subito forte con una doppia occasione di marca blucerchiata nei primi 10': prima è Quagliarella a calciare verso la porta (tiro respinto da Danilo), pochi minuti dopo palo clamoroso di Thorsby a Skorupski battuto (per la Sampdoria si tratta del 5° legno colpito in questo campionato, tutti e cinque con giocatori diversi).

Bologna a fatica, poi arriva il vantaggio - Meglio la Sampdoria nelle fasi centrali del primo tempo, manca il ritmo al Bologna che fatica ad affacciarsi dalle parti di Audero e allora è ancora la squadra di Ranieri a sfiorare il gol: scatto di Quagliarella che lavora un buon pallone per Damsgaard che dal limite scocca il destro trovando la respinta in tuffo da parte di Skorupski. Il gol però arriva a sorpresa e porta in vantaggio gli uomini di Mihajlovic. La firma è di Barrow, colpo di testa vincente approfittando della marcatura distratta di Bereszynski, ma il merito dell'1-0 va a Palacio che scappa sulla destra e mette un cross perfetto per il compagno.

Quagliarella pareggia i conti ma Svanberg replica immediatamente - Il vantaggio del Bologna però dura soltanto 10'. Augello scappa sulla sinistra e crossa all'altezza della trequarti, pallone interessante per l'inserimento di Quagliarella che anticipa Danilo e al volo batte Skorupski al 37'. Quatro minuti dopo ancora il Bologna che si riporta avanti col gol di Svanberg: l'azione è targata Barrow, irresistibile palla al piede e favorito anche da un rimpallo: pulito l'invito per Svanberg, destro piazzato dove Audero non può arrivare. Senza recupero, la gara si accende dunque nel finale e il primo tempo termina col vantaggio dei padroni di casa per 2-1.

Il secondo tempo inizia come il primo - La seconda frazione di gioco inizia come la prima: predominio Sampdoria, alla caccia del pareggio, con una doppia occasione: al 50' errore di Tomiyasu che sbaglia allontanando il cross di Candreva, ci riprova Quagliarella che manda fuori di pochissimo. Pochi minuti dopo altra conclusione dalla distanza di Damsgaard, pericolosissimo col destro: la traiettoria a uscire non va lontana dalla porta di Skorupski.

Il Bologna prende campo e allunga - Aumenta però il pressing Bologna che torna ad essere pericolosissima. Audero salva con un doppio intervento su Palacio e poi su Skov Olsen. Girandola di cambi da entrambe le parti ma a segnare è ancora il Bologna: ripartenza perfetta condotta da Svanberg, imprendibile palla al piede e delizioso nell'assist per Soriano: tocco vincente sull'uscita di Audero per il 3-1.

Il finale non cambia - Parte finale della gara ancora a marca Bologna. Svanberg va vicino al poker, al 78' Sansone sfrutta l'indecisione di Bereszynski e scappa sul filo del fuorigioco ma il Var conferma la decisione di Irrati e annulla il gol. Altra girandola di cambi, entrano tra gli altri Ramirez e Orsolini, ma il risultato non cambia. Al Dall'Ara la gara tra Bologna e Sampdoria termina 3-1.

