Bologna-Fiorentina, le formazioni ufficiali: gioca Orsolini. Iachini ritrova Bonaventura

Fiorentina a caccia di punti salvezza, Bologna in cerca della tranquillità per le ultime gare stagionali. Si apre con questi presupposti il Derby dell'Appennino che si giocherà al Dall'Ara alle 15.

Sinisa Mihajlovic a centrocampo sceglie Vignato e non Poli per far coppia con Svanberg, davanti nel terzetto dietro Palacio c'è Orsolini con Soriano e Barrow.

In casa viola confermate le indiscrezioni della vigilia, con Castrovilli inizialmente in panchina in favore di Bonaventura. Sugli esterni Venuti e Biraghi, davanti solita coppia Ribery-Vlahovic.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, De Silvestri; Vignato, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pugar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic