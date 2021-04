Bologna fucina di giovani per l'U21, Mihajlovic: "Ma è assurdo che Vignato non venga convocato"

Bologna e Milan quest'anno hanno schierato entrambe 10 giovani eleggibili in Under 21. E' questo uno degli argomenti affrontati da Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma: "Sì e poi ci sono altri che non si sa perché non sono stati convocati nell'Under 21 italiana... Uno come Vignato è assurdo che non venga convocato, è un mistero. Io non divido i giocatori in giovani e vecchi, ma in bravi e meno bravi. Noi a Bologna abbiamo intrapreso questa 'linea verde' perché sappiamo che i giovani sono importanti, ma lo sono anche i giocatori più esperti che possono insegnare e dare l'esempio. Non esistono gli uni senza gli altri. Io come allenatore non guardo l'età. Noi abbiamo tanti giovani bravi, questo sì. Poi fare giocare i giovani comporta anche tanti alti e bassi, e si è visto. Ma farli giocare e farli crescere è buono in prospettiva, perché garantiranno qualcosa di importante in futuro, potrebbero diventare in prospettiva ancora più forti di quanto è ora un giocatore esperto".

