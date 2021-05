Bologna, Mihajlovic: "Soriano in difficoltà in mezzo al campo? Vignato si è meritato la conferma"

Soriano ha qualche difficoltà nei due in mezzo al campo? Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Genoa, rispondendo anche a questa domanda: "Io gioco sempre per vincere e voglio sempre mettere giocatori di qualità in mezzo al campo. Ho deciso di mettere Soriano più basso e Vignato sulla trequarti. È andata bene e lo abbiamo riproposto anche a Udine, Vignato si è meritato la conferma. Sono soluzioni che abbiamo, a me non piacciono i giocatori che possono fare solo un ruolo. Ovviamente Soriano rende di più come trequartista che come mediano, ma io cerco di mettere più giocatori di qualità perché preferisco attaccare che difendere".

