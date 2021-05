Bologna, Mihajlovic sulle 16 sconfitte: "Non dovevamo vincere il campionato, ma salvarci"

Quella contro il Genoa di questa sera è la 16^ sconfitta stagionale del Bologna. Nella conferenza stampa dopo la gara il tecnico emiliano Sinisa Mihajlovic ha risposto così a chi gli chiedeva se non fossero troppe: "Possono essere tante ma il nostro obiettivo non era vincere il campionato bensì non entrare nella mischia salvezza e quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Potevamo far meglio e potevamo far peggio".