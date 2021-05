live Bologna, Mihajlovic: "Troppe occasioni sprecate. Ha vinto il più fortunato"

22.50 - Passa il Genoa al Dall'Ara nel turno infrasettimanale di campionato. Il Bologna si arrende per 0-2 ai rossoblù avversari che conquistano i tre punti grazie ai gol di Zappacosta e Scamacca. Tra poco l'allenatore dei felsinei, Sinisa Mihajlovic, parlerà in sala stampa della sconfitta subita dai suoi. Qui su TUTTOmercatoWEB.com le parole in diretta del tecnico del Bologna.

22.55 - Inizia la conferenza di Mihajlovic

Primo tempo molto sfortunato per il Bologna, poi alla fine ha vinto chi aveva più fame di punti?

"Secondo me ha vinto il più fortunato. Nel primo tempo abbiamo avuto 5 occasioni, loro hanno fatto un tiro e un gol. Anche nel secondo abbiamo tirato tanto in porta, ma oggi la palla non entrava. Se penso alle due partite perse con il Genoa mi viene rabbia. Abbiamo giocato, dominato, poi alla fine non vinci, o peggio perdi".

Prova amarezza per questo finale di stagione?

"Non provo amarezza per il finale ma per tutto il campionato, per le partite sprecate".

Come ha vissuto la prima serata da nonno?

"Beh io lo sapevo già da un po'. Comunque è una sensazione strana perché io quando guardavo i miei nonni pensavo che erano vecchi e questo mi preoccupa, però almeno sarò un nonno figo".

16 sconfitte in un campionato sono tante?

"Possono essere tante ma il nostro obiettivo non era vincere il campionato bensì non entrare nella mischia salvezza e quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. Potevamo far meglio e potevamo far peggio".

Nel secondo tempo la squadra era scarica mentalmente?

"No ci abbiamo provato anche cambiando modulo e inserendo giocatori offensivi. Credo che se avessimo fatto gol avremmo potuto riaprire la partita ma non ci siamo riusciti".

23.00 - Termina la conferenza