Bologna, Mihajlovic: "Tomiyasu non è furbacchione come gli europei, ma è già da big"

Intervistato da Sky Sport al termine di Bologna-Sassuolo 1-1, il tecnico rossoblu Sinisa Mihajlovic ha commentato così il match: "Non riesco a capire l'espulsione di oggi di Hickey, ho rivisto anche le immagini ma secondo me al massimo poteva essere giallo. Non capisco perché, nessuno si era lamentato e ha estratto il rosso. In undici contro undici sarebbe stata una partita diversa, poi non so come sarebbe andata a finire".

Quali margini di miglioramento ha Tomiyasu? È già da top club?

"Non mi piace parlare di singoli, se abbiamo pareggiato in dieci contro undici è merito della squadra. Tomiyasu è un ragazzo serio, può giocare in qualunque squadra europea già adesso. Ha tanti margini di miglioramento, essendo giapponese non è 'furbacchione' come gli europei. Deve abituarsi ad essere un pochino più furbo, ma in Italia si impara in fretta".

La squadra si esalta nelle difficoltà?

"Mi è piaciuto lo spirito di sacrificio, siamo stati una squadra. Anche contro l'Udinese abbiamo preso gol nel minuto di recupero, altrimenti avremmo vinto. Noi siamo una squadra che gioca a calcio, dobbiamo continuare a giocare anche con l'uomo in meno, serve più coraggio e dobbiamo migliorare anche sotto questo punto di vista".