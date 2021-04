Bologna, Saputo in Italia nei prossimi giorni: anche il mercato nell'agenda del presidente

Nei prossimi giorni è previsto il ritorno in Italia del presidente del Bologna Joey Saputo. Il numero uno del club, che non torna in città da diversi mesi, dovrà cogliere l'occasione per parlare anche con Sinisa Mihajlovic, che ieri, dopo il ko contro la Roma, ha detto a chiare lettere che una sconfitta così non deve dispiacere solo ai giocatori, ma anche alla società. Il riferimento limpido è al mercato e a una rosa che è stata lasciata senza un bomber che potesse tradurre in gol il gioco felsineo, tema che tornerà di attualità proprio negli incontri tra dirigenti, tecnico e proprietario, appena il presidente farà ritorno. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.