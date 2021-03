Bologna, Soriano: "Non un bel gioco, ma contava vincere. Europeo? Uno stimolo in più"

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, dopo il successo interno contro la Sampdoria è intervenuto al microfono di Dazn: "Tre punti portati a casa anche senza mettere in campo un bel gioco, ma la cosa importante è la vittoria e il sacrificio di tutta la squadra. La Samp ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto una gran gara dal punto di vista della determinazione. Sono contento di aver migliorato il mio record di marcature in Serie A".

Sulle chance per l'Europeo.

"Per me è uno stimolo in più, ma voglio dare il massimo per il Bologna, se poi arriverà la convocazione ne sarò felice".