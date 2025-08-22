TMW Boniface arriva nel primo pomeriggio. Il Milan scommette sul rilancio del nigeriano

Non c’è più alcun dubbio. Victor Boniface sarà un giocatore del Milan: il centravanti nigeriano, secondo quanto raccolto da TMW, è atteso nel primo pomeriggio a Milano. Dopo l’atterraggio, il classe 2000 sarà alla clinica La Madonnina per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto con il club rossonero.

Boniface, che arriverà dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto attorno ai 30 milioni di euro, è la mossa di Igli Tare per mettere a disposizione di Max Allegri un nuovo attaccante. Un’accelerata a sorpresa, mentre i rossoneri sembravano concentrati su Hojlund e Vlahovic, quest’ultimo non da escludere del tutto se si aprissero spiragli a fine mercato per un addio di Santi Gimenez: il messicano, prelevato nel mercato invernale dal Feyenoord a cavallo dell'incrocio Champions con gli olandesi, non sembra entrato nel cuore del Milan, anche se l'investimento resta e la cessione sarebbe tutta da scrivere.

La scommessa del Milan. I rossoneri puntano su un attaccante dal talento indiscusso, ma che nell’ultima stagione ha dovuto fare i conti con diversi infortuni, chiudendo la Bundesliga con otto gol in diciannove presenze. Da dicembre, poi, la Coppa d’Africa che lo porterà lontano dall’Italia per circa un mese, se la sua Nigeria - come più che possibile - andrà in fondo alla competizione.