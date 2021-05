Botta e risposta Salvini-Sala: "20.000 tifosi dell'Inter a San Siro? Non si poteva"

vedi letture

Beppe Sala, sindaco di Milano, risponde sui social a chi (in primis Matteo Salvini) chiedeva perché non avesse aperto San Siro ai tifosi con l’obiettivo di evitare gli assembramenti visti in Piazza Duomo per la festa Scudetto dell’Inter: “L’ex Ministro dell’Interno Salvini chiede: ‘Sala non poteva far entrare 20.00 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000?’. La risposta è no. Innanzitutto perché gli stadi sono chiusi. E poi, come entrano ed escono 20.000 tifosi senza assembrarsi?”.

Sala non poteva far entrare 20.000 tifosi in uno stadio che ne contiene 80.000, invece di tacere e scappare? Milano ha ancora un sindaco?#Duomo — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 3, 2021