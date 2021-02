Braga, Carvalhal: "C'era un rigore chiaro per noi, come ha fatto l'arbitro a non vederlo?"

Carlos Carvalhal, allenatore del Braga, intervenuto ai microfoni della UEFA, parla così del match perso con la Roma: "Il gol a freddo ha indirizzato la gara? Non credo, abbiamo reagito molto bene dopo il gol ed abbiamo creato almeno tre chiare occasioni nel primo tempo. Non abbiamo concesso molte opportunità alla Roma. Il secondo tempo è stato simile al primo, ma c'era un rigore solare per noi. Non capisco come l'arbitro e il Var non lo abbiamo visto. Abbiamo giocato bene anche in inferiorità numerica ma la Roma ha segnato il secondo gol e questo complica i piani per il ritorno. Siamo in una posizione di difficoltà, ma ci sono ancora altri 90 di gioco".