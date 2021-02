Braga, Carvalhal: "I miei ragazzi sono stati eroici, c'è ancora una partita da giocare"

Il tecnico del Braga Carlos Carvalhal è intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del club portoghese dopo la gara persa con la Roma: "I miei giocatori sono stati eroici. Abbiamo subito un gol a freddo all'inizio della partita, ma abbiamo risposto bene e abbiamo portato la Roma nella loro area. Abbiamo creato opportunità da gol che avremmo potuto sfruttare meglio. Abbiamo attaccato sino all'espulsione di Esgaio, ma anche in dieci non ci siamo arresi. C'erano due grandi squadre in campo, ad eccezione degli arbitri che non hanno fatto una buona prestazione".

Contento della prestazione?

“Ho visto che la squadra era sciolta, ricercava gli spazi. Ci siamo mossi bene. Siamo stati propositivi nel gioco, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Fatta eccezione per i gol subiti. I giocatori sono stati fantastici. Sarebbe stato meglio perdere solo 0-1, ma c'è ancora una partita da giocare".