Braida: "Spero Donnarumma resti al Milan. Non è difficile trattare con Raiola, fa il suo..."

L'ex dirigente del Milan Ariedo Braida ha parlato del futuro di Gianluigi Donnarumma nel corso di una intervista rilasciata quest'oggi al 'Quotidiano Sportivo'. In scadenza di contratto, il portiere classe '99 non ha ancora sciolto le riserve su quale sarà il suo futuro. "Se penso a Donnarumma penso al Milan, il Milan è il Milan. Mi auguro che Gigio resti perché è tra i primi 3 al mondo. Non è difficile trattare con Mino Raiola, fa il suo lavoro. Se hai una Ferrari o una 500 (che a me piace sia chiaro), è diverso. Lui è bravissimo e ha i giocatori migliori, in più è abile a trattare", ha detto.