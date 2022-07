Bremer al centro del mercato. Cairo: "Vale più delle cifre che circolano, proverò ad accontentarlo"

"C’è un prezzo giusto per Bremer? C'è, ma non credo sia giusto dirlo. Sono in ottimi rapporti con il suo agente e ci ho parlato bene". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino, in occasione della presentazione dei palinsesti di La7 per la nuova stagione: "Il giocatore è un ragazzo straordinario, gli ho detto che nel momento in cui sarebbe arrivata una offerta adeguata l’avrei venduto. Ma tutto è relativo - le parole riportate da LaPresse -, perché se sento parlare di 70 milioni per Skriniar credo che Bremer valga più delle cifre che circolano. Il mio obiettivo è di accontentarlo e lo farò, perché comunque chi potrà permetterselo saranno squadre di alto livello. Casadei come contropartita dall’Inter? So che è un giovane promettente, ma non lo conosco bene”, ha concluso il numero uno granata.