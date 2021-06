Brozovic e Lautaro, l'Inter punta al rinnovo fino al 2024. Ma sono due situazioni differenti

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul rinnovo del contratto di due big in casa Inter. Il primo è Marcelo Brozovic, centrocampista croato attualmente legato al club nerazzurro da un contratto in scadenza nel 2022. Simone Inzaghi ha già chiarito la sua posizione su Brozo: lo ritiene fondamentale per la sua Inter e ha chiesto alla dirigenza di rinnovargli il contratto. Sul tavolo un nuovo accordo fino al 2024, un contratto da concordare nei dettagli con il papà di Marcelo (suo procuratore) da 4/4.5 milioni di euro netti a stagione.

Della stessa durata e sulle stesse cifre viaggia il nuovo contratto che l'Inter vorrebbe far firmare a Lautaro Martinez. Per il 'Toro', però, il discorso è diverso: nelle prossime settimane verranno prese in considerazione offerte dovessero essere all'altezza delle richieste dell'Inter.