Buffon continuerà a giocare. Lippi: "Non mi sorprende, i riflessi sono quelli di sempre"

Intervistato da Sky Sport, Marcello Lippi ha concesso anche una battuta su un suo ex pupillo, con l’annuncio di Buffon che ha detto di voler continuare a giocare (vicino l’accordo con il Parma, per un romantico ritorno nel club che lo lanciò): “Non mi sorprende. Gigi ha sempre fatto cose straordinarie e continua a farne anche ora. È un fuoriclasse, determinante non solo in campo ma anche fuori, dove è un punto di riferimento continuo. Fisicamente sta bene, i riflessi sono quelli di sempre, deve continuare a fare quello che ha sempre fatto meglio di tutti".