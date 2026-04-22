Buffon e le squadre della sua vita: "Parma la madre, Juve il padre, PSG un amico. Italia? Un nonno"

Durante una lunga intervista concessa al The Guardian, l’ex portiere di Parma e Nazionale Gigi Buffon ha avuto modo di ricordare qualche momento della sua carriera, definendo così i club con cui ha giocato: “Il Parma è stato come una madre, la Juventus come un padre e il Paris Saint-Germain come un amico con il quale vai in vacanza. La Nazionale, invece, è come un nonno che porta un’eredità che va protetta con delicatezza e supportata”.

Buffon ha ricordato anche i suoi ultimi istanti da calciatore con la maglia del Parma: “Mi sono tolto i guanti dalle mani sudate che brillavano alla luce. Avevo 45 anni ed ero circondato da ragazzini che sarebbero potuti essere miei figli. Ora sono contento del mio percorso, ma all’epoca avevo paura perché da quel momento in poi, dopo trent’anni, la mia vita sarebbe diventata qualcosa di completamente diverso. Sono convinto che quello sia stato il momento giusto per lascare e adesso ho imparato ad accettarlo ed andare avanti”.