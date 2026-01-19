TMW Buffon sulla Juve di Spalletti: "A Cagliari gara inspiegabile. Da tanto non rivedevo questo piglio"

Ospite della fondazione Vialli e Mauro al Teatro Regio di Torino, Gigi Buffon ha parlato così della Juventus, che ha molto faticato nell'ultima gara contro il Cagliari: "Ma fatica non lo so perché devo dire che da quando è arrivato Luciano mi sembra di intravedere qualcosa di importante, mi sembra che la squadra stia ricevendo molto bene ciò che il mister impartisce e ha un'identità ben precisa.

Devo dire che ho visto le ultime partite, compresa quella di Cagliari, che è stata una partita inspiegabile, che non rivedevo una Juve con quel tipo di piglio, quel tipo di identità, quella voglia di aggredire l'avversario era veramente parecchio tempo. Quindi immagino e voglio sperare che il mattoncino per tornare a essere il nuovo protagonista sia stato messo".

Riguardo l'Europa ci avviciniamo alla ripresa della Champions League, come vedi la Juve e gli altri italiani?

"Sicuramente l'Inter e l'Atalanta sono quelle posizionate meglio e in linea di massima possono essere un po' più tranquille. Per quello che riguarda la Juve e il Napoli il discorso è un po' differente, ma credo anche che abbiano le potenzialità per poter arrivare al playoff e non passare il turno immediatamente. E quindi credo che facendo due partite ai livelli consoni per ciò che sanno esprimere, secondo me riusciranno a passare il turno, che alla fine è tutto quello che ci auguriamo noi come movimento calcistico".