Buffon: "Ho scelto il Parma, non la Serie B. Come feci nel 2006 con la Juventus"

Il neo portiere del Parma Gianluigi Buffon nel corso della conferenza stampa per ripresentarsi alla piazza ducale a distanza di 20 anni dall'addio ha parlato della scelta di tornare in gialloblù facendo un paragone col 2006 quando da campione del Mondo decise di seguire la Juventus in cadetteria dopo lo scandalo Calciopoli: "Cos'è cambiato da allora? Niente, nel 2006 scelsi la Juve non in B, ma scelsi la Juve. Nel 2021 scelgo il Parma, non la B. Il pallone è tondo, le vittorie valgono tre punti, e chi subisce meno gol torna in A. Io mi diverto sempre, ed è la passione di quello che faccio e che ho dentro, finché l'avrò continuerò".