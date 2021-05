Buffon-Juve ai titoli di coda, Lapo Elkann: "E' stato il nostro migliore portiere"

vedi letture

Lapo Elkann tramite il suo profilo twitter ha voluto omaggiare Gianluigi Buffon, portiere alla sua ultima stagione alla Juventus e ieri tra i migliori in campo a Reggio Emilia nella sfida vinta 3-1 contro il Sassuolo. "Caro Gigi non solo sei un amico, non solo hai supportato la campagna di raccolti fondi con LAPS, ma sei stato il miglior portiere della Juventus e uno dei migliori al mondo. Per questo e altro ti auguro il meglio", ha scritto.