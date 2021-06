Buffon torna al Parma, i tecnici in gialloblù: da Scala a Ulivieri, fino ad Ancelotti e Malesani

Nel giorno in cui Gianluigi Buffon è tornato ufficialmente a vestire i colori del Parma, vent'anni esatti dopo l'addio nell'estate 2001, ripercorrere l'epopea del calciatore carrarino al 'Tardini' significa toccare episodi, vittorie e personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio italiano e non solo.

Scorrendo, ad esempio, i nomi dei tecnici con i quali Buffon ha lavorato nella sua prima avventura in gialloblù troviamo alcuni dei migliori professionisti della nostra storia. Da Nevio Scala, a cui l'ex capitano della Juve, deve il suo esordio, che portò a Parma la Coppa Italia del 1992, la Coppa delle Coppe e la Supercoppa del 1993 e la Coppa UEFA del 1995, passando per il biennio con Carlo Ancelotti fino ai due anni e mezzo trascorsi sotto la gestione di Alberto Malesani, ovvero il tecnico che per ultimo ha conquistato un trofeo internazionale per l'Italia con la Coppa UEFA del 1999 dopo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. In conclusione i mesi vissuti con Arrigo Sacchi, prima e Renzo Ulivieri, poi, per suggellare poi un'avventura di altissimo profilo.