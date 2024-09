Burdisso: "Palacios ha grandi potenzialità, all'Inter può crescere guardando Bastoni"

Acquistato negli ultimi giorni di mercato dall'Independiente Rivadavia, Tomas Palacios non ha ancora collezionato minuti con l'Inter, ma ha sfruttato la sosta per le nazionali per lavorare duro ad Appiano Gentile insieme a Simone Inzaghi e ai nerazzurri non impegnati con le rispettive selezioni. E' ancora presto, probabilmente, per vederlo in campo, almeno dall'inizio, anche se la curiosità dei tifosi è tanta.

Del difensore classe 2003 ha parlato un suo connazionale, Nicolas Burdisso, intervenuto al microfono di Sportitalia: "L’ho seguito poco, quindi non mi posso sbilanciare tanto. So che ha una grandissima potenzialità specie a livello tecnico e non è poco. Arriva in una realtà molto competitiva come l’Inter, ma sono sicuro che sarà agevolato dal vedere la storia dell’Inter con gli argentini, specie con Lautaro che è capitano".

L'Inter l'ha prelevato dall'Argentina per consegnargli i gradi del vice-Bastoni e secondo Burdisso è proprio al difensore ex Atalanta che Palacios deve guardare per crescere: "L’Inter ha difensori forti, lui ha in Bastoni uno specchio da guardare e questo lo aiuterà. Si tratta di un percorso normale in una società con le idee chiare".